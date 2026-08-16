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Irak'ta Yolsuzluk Operasyonunda Dev Arazi: 20 Milyon Dolar ve 60 Kilo Altın

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Irak'ta yolsuzlukla mücadele soruşturmasında eski Petrol Bakanlığı müsteşarı Adnan el-Cumeyli ile bağlantılı olarak 20 milyon dolar, 200 milyon Irak dinarı ve 60 kilogram altın ele geçirildi. Operasyon, yüksek yargı ve Kürt yönetimi koordinasyonuyla yürütüldü; bazı milletvekilleri ve görevliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Irak'ta, "yolsuzlukla mücadele" kapsamında yürütülen soruşturmada, 20 milyon 340 bin dolar, 200 milyon Irak dinarı ve 60 kilogram altın ele geçirildiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA, ülkede eski Petrol Bakanlığı Rafineri İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkındaki soruşturmayla ilgili habere yer verdi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 20 milyon 340 bin dolar, 200 milyon Irak dinarı ve 60 kilogram altın ele geçirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise operasyonun Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu para ve altınların, Cumeyli ile soruşturmada yer alan diğer kişilerin yürüttüğü projelerde kamu kaynaklarının israf edilmesi sonucu elde edilen mali varlıkların takibi ve tespiti çalışmaları kapsamında ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında bazı milletvekilleri ile mevcut ve eski kamu görevlileri, müteahhitler ve bölüm yöneticilerinin de bulunduğu aktarıldı.

Bazı şüphelilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından haklarında yakalama ve arama kararları çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Cumeyli, haziran ayının başında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.

Kaynak: AA
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