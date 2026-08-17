Messina Müzesi'nden Rönesans Eserleri Çalındı: 2'si Bulundu, 4'ü Kayıp

İtalya'nın Messina kentindeki müzeden, Rönesans döneminin önemli ressamlarından Antonello da Messina'ya ait 6 eser çalındı, bunlardan 2'si müze çevresinde bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, kentte 15 Ağustos gecesi düzenlenen geçit töreni sırasında müzeden bazı eserler çalındı.

Yerel saatle 22.00'den önce, yüzleri kasklarla kapalı 3 veya 4 kişi müzeye girerek, aralarında Antonello da Messina'ya atfedilen 1473 tarihli San Gregorio Poliptiğine ait 3 panel ile "Madonna ve Çocuk" ve "Pieta'daki İsa" eserlerinin yer aldığı çift taraflı panelin de bulunduğu 6 eseri çaldı.

Hırsızların kaçarken müze çevresinde bazı kişilerin olduğunu fark ederek 2 eseri dışarıdaki bir duvarın üzerine bıraktığı değerlendiriliyor. Bu eserler kısa süre sonra bulundu.

Milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen 4 eser ise hala kayıp.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, olayla ilgili "şaşkınlık ve üzüntü" duyduğunu belirterek yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani ise hırsızlığı "olağanüstü derecede ciddi bir suç" ve "evrensel kültürel mirasa karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Messina Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antonello da Messina, 15. yüzyılda yaşamış ve özellikle portreleri ve dini temalı eserleriyle tanınan Sicilyalı ressamlar arasında öne çıkıyor.

Kaynak: AA