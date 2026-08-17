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Görüntüler yeni ortaya çıktı! Milyarder Ronaldo evinin salonunda evlendi

Görüntüler yeni ortaya çıktı! Milyarder Ronaldo evinin salonunda evlendi Haber Videosunu İzle
Görüntüler yeni ortaya çıktı! Milyarder Ronaldo evinin salonunda evlendi
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 11 Ağustos'ta Portekiz'deki evlerinde gerçekleştirdiği sade düğünün görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. Vogue, gözlerden uzak gerçekleşen törene ait ilk detaylı fotoğrafları 16 Ağustos'ta yayımladı.

  • Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentindeki evlerinin salonunda sade bir nikah töreniyle evlendi.
  • Düğünün ilk detaylı görüntüleri, Vogue'un 16 Ağustos'ta yayımladığı ve Juergen Teller'in çektiği fotoğraflarla ortaya çıktı.
  • Çiftin düğün tarihi, tanışmalarının 10. yıl dönümüne denk gelirken nikahın ardından Fatima'da dini kutsama törenine katıldılar.

Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentindeki evlerinde nikah masasına oturdu. Çift, gösterişli bir düğün yerine evlerinin salonunda son derece sade ve özel bir tören gerçekleştirdi. Nikaha çiftin beş çocuğu ve dört şahit katıldı.

Gözlerden uzak gerçekleştirilen düğünün ilk detaylı görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Vogue'un 16 Ağustos'ta yayımladığı özel fotoğraflarla Ronaldo ve Georgina'nın düğününden kareler ilk kez görüldü. Fotoğrafları dünyaca ünlü fotoğrafçı Juergen Teller çekti.

EVLERİNİN SALONUNDA EVLENDİLER

Dünyanın en yüksek gelirli sporcularından biri olan Ronaldo'nun düğün için gösterişli bir mekan yerine evinin salonunu tercih etmesi dikkat çekti.

Georgina, Vogue'a yaptığı açıklamada ailece kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini yedikleri, günlük hayatlarını yaşadıkları salonu özellikle tercih ettiklerini anlattı. Çiftin düğün tarihi olan 11 Ağustos, aynı zamanda tanışmalarının 10. yıl dönümüne denk geldi.

BÜYÜK DÜĞÜN DAHA SONRA

Sade nikahın ardından çift ve çocukları Fatima'ya giderek dini kutsama törenine katıldı. Ronaldo ve Georgina'nın ilerleyen dönemde aileleri ve yakınlarının da katılacağı daha büyük bir düğün organizasyonu yapmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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