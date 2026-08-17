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Miras kavgası kanlı bitti: Öz kuzenine acımadı

Miras kavgası kanlı bitti: Öz kuzenine acımadı
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Esenyurt'ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada kuzenini çenesinden vuran şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs ameliyata alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada kuzenini çenesinden vuran şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

KUZENİNİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN VURDU

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.10 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Özyurtlar Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Hasan Ö. (45) isimli kişinin silahla yaralandığını belirledi.

Yaralının çene bölgesinden ve bacağından bir kurşun isabetiyle yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılan Hasan Ö., sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇEVREDEKİLER SİLAHI ELİNDEN ALDI

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından şüphelinin elinden alındığı ve daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sırasında yaralının yakınlarının ifadelerine de başvuruldu. 

AİLELERİ DÜŞMAN EDEN MİRAS

Yakınlarının iddiasına göre olay, taraflar arasındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle yaşandı. İddiaya göre Hasan Ö.'yü akrabası Tarık Ö., silahla vurarak olay yerinden koşarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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