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Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu Haber Videosunu İzle
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
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Apandisit şüphesiyle gittiği hastanede bağırsağında kitle tespit edilen ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, günlerdir endişeyle beklediği patoloji sonucunu aldı. Kitlenin temiz çıkmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ünlü sanatçı, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilen Tarık Mengüç’ten sevenlerini rahatlatan haber geldi. Günlerdir patoloji raporunu bekleyen ve takipçilerinden dua isteyen ünlü şarkıcının sağlık durumu netleşti.

"HİÇ KANSER HÜCRESİ YOK"

Kritik patoloji sonucunu Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç paylaştığı duygusal bir videoyla duyurdu. Test sonuçlarının tamamen temiz çıktığını müjdeleyen Funda Mengüç, şu ifadeleri kullandı: "Sevinç gözyaşları bunlar. Hiç kanser hücresi yok. Allah sizden razı olsun, eşimin bu kadar sevildiğini bilmiyordum, o kadar çok dua geldi ki..."

DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Test sonucunun temiz olduğunu öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Tarık Mengüç’ün rahatlama anları kameraya yansıdı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine "Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

güzel ülkemin ekonomiden savaştan emekli maaşından daha önemli bir haberi verdiğiniz için sizlere minnettarım haberciler

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Haber YorumlarıRIZGAR:

Haberler sokta kom siz böyle herkesin kan veya patoloji sonucunumu takip ediyorsunuz. Biraz kaliteli haber yapın.

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