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Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olması sarı-lacivertlilerde tepkiye neden oldu. Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüşerek takımın mücadelesini eleştirdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
  • Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede takımın savaşmadığını, çalışmadığını ve koşmadığını belirterek şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine ulaşılamayacağını ifade etti.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına telafisi olmayan Lyon maçlarına motive olmalarını söyledi ve mücadele etmeyen oyuncuların kadroda yer almayacağını belirtti.

İlk 4 resmi maçta alınan iyi sonuçlar Fenerbahçe'de hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma hem de ligde şampiyon olma umutlarını artırmıştı. Ancak Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sarı-lacivertli ekipte tedirginlik yarattı.

Fenerbahçe'nin Ankara'daki mücadelede devre arasına 1-1 eşitlikle girmesinin ardından İsmail Kartal'ın soyunma odasında futbolcularını sert şekilde uyardığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM: BÖYLE OLMAZ

Posta'da yer alan habere göre karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım'ın, "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Böyle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde vize gelmez" dediği aktarıldı.

"MÜCADELE ETMEYEN GİDER"

Maçın ardından İsmail Kartal ve Oğuz Çetin de futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.

Kartal, oyuncularına, "Yönetim büyük fedakarlıklarla bu kadroyu toparladı. Büyük paralar harcandı. Bunun karşılığını bekliyor. Gençlerbirliği yenilgisinin telafisi olur. Çünkü lig uzun bir maraton. Ancak önümüzde telafisi olmayan iki Lyon maçı var. Şampiyonlar Ligi özleminin bitmesi lazım. Sizlerden bir an önce maça motive olmanızı istiyorum" ifadeleriyle seslenmişti.

LYON MAÇI İÇİN NET MESAJ

İsmail Kartal'ın Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede Lyon karşılaşmaları için de net ifadeler kullandığı öğrenildi. Kartal'ın, "Lyon maçında savaşan, koşan, turu isteyen bir takım göreceksiniz. Yavaş yavaş bu takımın iskeletini de oluşturacağız. Mücadele etmeyen bizimle olmayacak" dediği belirtildi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMHSN SRC :

Hakem desteği yoksa sıradan bir takım.

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