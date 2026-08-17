Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor
Fenerbahçe'de Anthony Musaba için transfer gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz ekibi Norwich City, sarı-lacivertli formayı giyen Musaba'yı kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken Anthony Musaba için İngiltere'den talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Norwich City, Anthony Musaba'yı transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 5 milyon Euro karşılığında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.