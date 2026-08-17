Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken Anthony Musaba için İngiltere'den talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Norwich City, Anthony Musaba'yı transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 5 milyon Euro karşılığında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.