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Babasını kaybeden Messi'nin son hali sevenlerini kahretti

Babasını kaybeden Messi'nin son hali sevenlerini kahretti
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Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Lionel Messi'nin son görüntüsü dikkat çekti. Inter Miami forması giyen yıldız futbolcunun yorgun ve üzgün hali sevenlerini üzdü.

Lionel Messi, Inter Miami'nin maçında kameralara yansıdı. Messi'nin yüzündeki yorgun ve üzgün ifade dikkat çekerken, yıldız futbolcunun son görüntüsü sevenlerini üzdü.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Messi'nin yaşadığı acının ardından kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti. 38 yaşındaki yıldız futbolcunun yorgun görüntüsü, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

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