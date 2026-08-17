Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Abd Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, anlaşmanın bölgesel iş birliği açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı adımın Orta Doğu'daki ülkelerin savunma alanında daha güçlü bir iş birliğine yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.

Trump, paylaşımında, “Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın zamanda ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK, CESUR VE ÖNEMLİ BİR İLK ADIM”

Anlaşmanın bölgedeki ülkelerin bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirten Trump, üç ülkenin liderliğine de övgüde bulundu.

ABD Başkanı, “Bu anlaşma, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsi geçen üç ülkenin büyük liderliklerini tebrik ediyorum. BU, BÜYÜK, CESUR VE ÖNEMLİ BİR İLK ADIM — VAY CANINA!” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.