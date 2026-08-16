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TSK, NATO Hava Savunmasına Katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin Romanya'da NATO'nun entegre hava ve füze savunması faaliyetine F-16, E-7T ve KC-135R uçaklarıyla katıldığını ve ilk kez düşük süratli önleme eğitimi yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) faaliyetine, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Bandırma) 2 adet F-16, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Konya) 1 adet E-7T, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Adana) 1 adet KC-135R uçağımız katıldı.

NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Güçlü hava gücümüzle gökyüzünde daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz."

Kaynak: AA
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