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Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü

Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde, Petropolis kenti yakınlarında turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün dağ yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Belo Horizonte'den Rio de Janeiro'daki plajlara giderken kaza yaptı. Kazada yaralananlardan 2'si hastanede hayatını kaybetti. Yol yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BREZİLYA'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün dağ yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro eyalet itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 04.30 sıralarında Petropolis kenti yakınlarındaki dağlık yolda seyir halinde olan ve turistleri taşıyan otobüs devrildi. Olay yerine ulaşan ekipler ilk etapta 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin daha müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Brezilya Federal Karayolu Polisi, otobüsün komşu Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'den yola çıktığını ve Rio de Janeiro kentindeki plajlara doğru ilerlediğini aktardı. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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