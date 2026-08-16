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Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar

Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Dia Saba attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, karşılaşmanın diğer golünü Gökhan Gül kaydetti.

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amedspor ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

3 GOL İPTAL EDİLDİ

Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Amedspor'un ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

DIA SABA 9 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Amedspor, karşılaşmanın 53. dakikasında Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Dia Saba, 62. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

GÖKHAN GÜL FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip, 70. dakikada Gökhan Gül'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

GELECEK HAFTA

Amedspor, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıışık ararat:

can amedim benim çok iyi oynadı

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Haber YorumlarıHüseyin B.:

*** destekçilerini destekleyin bakalım

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş Vatandaş:

Dostlar sevinsin, düşman kahrolsun:)

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Haber YorumlarıUmut Gökboğa:

Herkes için hayırlı olsun, başlangıçları güzel olsun öyle de devam etsin bütün takımların..

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Haber Yorumlarıtqksvkzd2y:

Allahım bu günleri tek parça atlatmayı ülkemize nasip et.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Felaket tellalığı insanı bir duygu değil

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