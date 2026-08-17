Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı mücadelede tribünde yaşanan olay maçın önüne geçen gelişmelerden biri oldu.

Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun tribünde formasının çıkartılması tepki çekti. Görüntülerde Şenel Akdemir'in çocuğun ve babasının bulunduğu bölüme doğru tepki gösterdiği anlar yer aldı. Yaşanan gerginlik sırasında görevli polis, küçük çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdü.

ŞENEL AKDEMİR HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında işlem başlatıldı. Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Fenerbahçe de yaşananların ardından küçük taraftar ve ailesiyle iletişime geçti.

VİDEO ÇEKİP YAŞANANLARI ANLATTI

Günlerdir tartışılan olayın ardından Şenel Akdemir ilk kez açıklama yaptı. Görüntüleri dışarıdan izleyen kişilerin kendisine tepki göstermesini anlayabildiğini söyleyen Akdemir, yaşananların görüntülerde göründüğü gibi olmadığını savundu. Akdemir, "Ben de ilk kez izlesem, ben de sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm. Çünkü görüntülerde ben baba ve oğula hezeyanda bulunuyormuş gibi görünüyorum. Aslında durum öyle değil. Arkadaşlar benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Lütfen tanımadan konuşuyorsunuz. Gençlerbirliği tribünü gerçekten çok nezih bir tribündür. O baba, o formayla orada oturabileceğini bildiği için oraya geldi. Biz insanları teşvik etmek için 'Lütfen ayağa kalkar mısınız?' diyen bir kültürün parçasıyız. Benim de fıtratıma, özüme uyduğu için bu tribünde yer alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com