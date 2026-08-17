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Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu Haber Videosunu İzle
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı küçük çocuğun formasının çıkartılmasıyla sonuçlanan olayın ardından hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen Şenel Akdemir ilk kez konuştu. Videolu mesaj paylaşan Akdemir, görüntülerin olayın tamamını yansıtmadığını savunarak, "Ben de ilk kez izlesem, ben de sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm" dedi. İşte detaylar...

  • Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
  • Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun tribünde formasının çıkartılması tepki çekti; olay sonrası Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
  • Şenel Akdemir, görüntülerdeki gibi görünmediğini savunarak yaşananların görüntülerdeki gibi olmadığını iddia etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı mücadelede tribünde yaşanan olay maçın önüne geçen gelişmelerden biri oldu.

Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun tribünde formasının çıkartılması tepki çekti. Görüntülerde Şenel Akdemir'in çocuğun ve babasının bulunduğu bölüme doğru tepki gösterdiği anlar yer aldı. Yaşanan gerginlik sırasında görevli polis, küçük çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdü.

ŞENEL AKDEMİR HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında işlem başlatıldı. Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Fenerbahçe de yaşananların ardından küçük taraftar ve ailesiyle iletişime geçti.

VİDEO ÇEKİP YAŞANANLARI ANLATTI 

Günlerdir tartışılan olayın ardından Şenel Akdemir ilk kez açıklama yaptı. Görüntüleri dışarıdan izleyen kişilerin kendisine tepki göstermesini anlayabildiğini söyleyen Akdemir, yaşananların görüntülerde göründüğü gibi olmadığını savundu. Akdemir, "Ben de ilk kez izlesem, ben de sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm. Çünkü görüntülerde ben baba ve oğula hezeyanda bulunuyormuş gibi görünüyorum. Aslında durum öyle değil. Arkadaşlar benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Lütfen tanımadan konuşuyorsunuz. Gençlerbirliği tribünü gerçekten çok nezih bir tribündür. O baba, o formayla orada oturabileceğini bildiği için oraya geldi. Biz insanları teşvik etmek için 'Lütfen ayağa kalkar mısınız?' diyen bir kültürün parçasıyız. Benim de fıtratıma, özüme uyduğu için bu tribünde yer alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKemal ALBAYRAK:

sana ne? kim verdi sana bu yetkiyi?

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Haber YorumlarıSadik Danis Danis:

Bu haberi yapan Alper bey, lütfen anlayacağımız şekilde tam olarak bu adamın ne dediğini yazar mısınız, siz bişey anladınız mı, bu nasıl habercilik Allah aşkına....

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

nedense savcıyı gören abi ben ettim sen etme demeye başlıyor ortalıgı karıştır ben öle demedim

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Haber YorumlarıMihrali:

olayın tamamı nerede? bunları biz zaten biliyorduk.

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Haber YorumlarıFiruz Sönmez:

değdi mi o küçük yavruyu üzdüğüne, korkuttuğuna, ağlattığına, bir de çıkmış konuşuyorsun ve ben bu haberden bişey anlamadım, haberi yapan arkadaşımız daha iyi anlatabilir mi?

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