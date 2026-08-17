beIN Trio ekibi futbolseverleri çıldırtan pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Beşiktaş- Eyüpspor maçında Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği ancak kart görmediği pozisyonu beIN Trio ekibi değerlendirdi. Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Çoban, pozisyonda en az sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

"KIRMIZI KART VERİLSE SAYGI DUYARDIK"

Bülent Yıldırım, Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonda sarı kartın yeterli olacağını belirterek, "Top için yer alma mücadelesi var. Burada saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlık olması lazım. Tuttu bıraktı. Hakem kırmızı kart verseydi saygı duyardık. Benim için burada sarı kart yeterliydi" ifadelerini kullandı.

"EN AZINDAN SARI KART GEREKİRDİ"

Aleks Taşçıoğlu da pozisyonun kart gösterilmeden geçilmemesi gerektiğini söyledi. Taşçıoğlu, "Kırmızı kart için gaddarlık gerekiyor. Oyuncunun kafasının arka tarafa gitmesini beklerdim. Sarı kart gerekirdi en azından" dedi.

"SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ"

Deniz Çoban ise Djalo'nun hareketini sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirdi. Çoban, "Normal çekimde izlediğimizde kısa ve anlık bir saç çekme. Hakem gaddarlık dese saygı duyardık. Ben gaddarlık sınırına ulaşmamış, sportmenlik dışı davranış olarak değerlendiriyorum. Düdüğü çaldın, ne için çaldın, saç teması için çaldıysanız sarı veya kırmızı kart gerekirdi. Sarı kart yeterli olurdu" ifadelerini kullandı.

ÜÇ İSİM DE SARI KART DEDİ

beIN Trio ekibindeki üç yorumcu da pozisyonda kırmızı kart konusunda farklı değerlendirmelere açık kapı bırakırken, hakemin Djalo'ya en az sarı kart göstermesi gerektiği konusunda aynı görüşü paylaştı.