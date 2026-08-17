Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Transfer dönemini şu ana kadar durgun geçiren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin takviye planladığı bölgelerden biri de forvet hattı oldu. Mauro Icardi'nin yerine golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth geldi.

SÖRLOTH'TAN GALATASARAY'A OLUMLU CEVAP

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Sörloth ile ilk teması kurdu. Norveçli golcünün sarı-kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek'in de transferine onay verdiği deneyimli santrforun önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

ATLETICO MADRID 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sörloth'tan olumlu yanıt alan Galatasaray'ın önündeki en önemli engel ise bonservis bedeli. Atletico Madrid'in Norveçli yıldız için 40 milyon euro talep ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin İspanyol ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

B PLANI PATRIK SCHICK

Galatasaray, Sörloth transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatifini de belirledi. Sarı-kırmızılıların Norveçli golcünün transferinden sonuç alamaması halinde Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick için harekete geçeceği belirtildi.