Beşiktaş'ın kalesinde Nübel duvarı! Taraftarlar "Kaleci dediğin böyle olur?" demeden edemedi
Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı ilk 5 maçın tamamını kazanan Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel performansıyla öne çıktı. Alman file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesine gelen 17 isabetli şutun tamamını kurtararak gol yemedi. Taraftarlar Nübel'in performansına övgü yağdırdı.
Beşiktaş'ın yeni dönemdeki başarılı performansında Alexander Nübel önemli rol oynadı. Siyah-beyazlıların oynadığı 5 karşılaşmada Nübel'in kalesine toplam 17 isabetli şut geldi. Tecrübeli kaleci, 17 şutun tamamında gole izin vermedi.
Nübel'in 5 maçlık performansı şöyle:
- Kalesine gelen isabetli şut: 17
- Kurtarış: 17
- Yediği gol: 0
BEŞİKTAŞ 5 MAÇTA GOL YEMEDİ
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ; Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'yi iki maçta da 1-0, Eyüpspor'u ise 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece Italiano dönemindeki ilk 5 maçını kazanırken kalesinde gol görmedi.
TARAFTARDAN NÜBEL'E ÖVGÜ
Alexander Nübel'in üst üste yaptığı kurtarışlar ve 5 maç sonunda kalesini gole kapatması Beşiktaş taraftarlarının da beğenisini topladı. Taraftarlar, Alman file bekçisinin performansı karşısında "Süper bir kaleci" yorumunu yaptı.