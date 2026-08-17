Hatay'da tır alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak tır, çıkan yangın sonucunda büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Belen ilçesi Hatay-Antakya kara yolu Kıcı mevkisinde dün gece hareket halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı