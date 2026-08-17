Haberler

Hatay'da tır alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Hatay'da tır alev aldı: Kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Hatay'da tır alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak tır, çıkan yangın sonucunda büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.  Belen ilçesi Hatay-Antakya kara yolu Kıcı mevkisinde dün gece hareket halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölenlerin 3'ü de kardeşmiş
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor!

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Samandıra'ya gitmiş! İşte yaşananlar