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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı
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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Diyarbakır Stadı'ndaki maça bakanlar ve TFF Başkanı da dahil yoğun ilgi vardı. Tribünlerde 'Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye' pankartı asıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına Erzurumspor FK karşısında çıktı.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin temsilcileri de izledi.

Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.

Kaynak: AA
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