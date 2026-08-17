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Kayseri'de dehşet: Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı

Kayseri'de dehşet: Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otelde N.C.Ş. ile Selin Gökhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. N.C.Ş., Gökhan'ı 5. kattan aşağı atarak ölümüne neden oldu ve üzerine eşyalar fırlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, otel odasında kavga ettiği kadını 5'inci kattan aşağı attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybederken şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KADINI 5. KATTAN AŞAĞI ATTI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı attı. Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler odada ve Selin Gökhan'ın bulunduğu asma katta incelemede bulundu. Selin Gökhan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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