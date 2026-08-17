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Gece yarısı yürekler ağza geldi: Mahalleli ne olduğunu anlamadan yasak geldi

Gece yarısı yürekler ağza geldi: Mahalleli ne olduğunu anlamadan yasak geldi Haber Videosunu İzle
Gece yarısı yürekler ağza geldi: Mahalleli ne olduğunu anlamadan yasak geldi
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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir site inşaatında gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle sokakta kısmi çatlaklar oluştu, ekipler sokağı güvenlik bandıyla kapattı. Güvenlik nedeniyle sokağa giriş-çıkışlar yasaklandı. Hasarın boyutu sabah yapılacak çalışmalarla belirlenecek.

İstanbul Sultangazi'de site inşaatı olduğu öğrenilen alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrasında inşaatın bulunduğu sokakta kısmi çatlama meydana geldi.

GECE YARISI YÜREKLER AĞZA GELDİ

Olay, 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site inşaatı olduğu öğrenilen çalışma sahasında henüz bilinmeyen sebeple toprak kayması meydana geldi. Kayma sebebiyle inşaatın bulunduğu sokakta kısmi çatlama olduğu görüldü. 

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Çatlama ve toprak kayması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yapılan kontrollerin ardından çatlama yaşanan sokağa giriş ve çıkışlar zabıta ekipleri tarafından güvenlik bandıyla kapatıldı. 

Kayma sebebiyle sokakta yaşanan hasarın ne kadar büyük olduğu sabah saatlerinde yapılacak çalışmalar sonrası belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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