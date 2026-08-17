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Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi Haber Videosunu İzle
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Arda Güler arasındaki yakın iletişimi gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Antrenman sırasında milli futbolcuya sarılan Mourinho'nun daha sonra Arda ile özel olarak konuşması dikkat çekti. Bu görüntü sonrası bazı futbolseverler, "Birlikte süper ikili olacaklar", "Araları ne kadar iyi", "Helal olsun Arda, kendini sevdirmiş" şeklinde yorumlar yaptı.

  • Real Madrid'de Jose Mourinho, antrenman sırasında Arda Güler'in yanına gelerek genç futbolcuya sarıldı ve ardından saha içinde kısa süre özel olarak konuştu.
  • İkilinin samimi görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Futbolseverler, Mourinho'nun Arda Güler'i daha da büyük bir yıldız yapacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Real Madrid'de Jose Mourinho ile milli futbolcu Arda Güler arasındaki iletişim dikkat çekmeye devam ediyor. Mourinho'nun Arda Güler'e güvendiği yönündeki değerlendirmelerin ardından ikilinin antrenman sırasında yaşadığı bir an öne çıktı. Görüntülerde Portekizli teknik adamın antrenman sırasında Arda Güler'in yanına gelerek genç futbolcuya sarıldığı görüldü.

ARDINDAN ÖZEL OLARAK KONUŞTULAR

Mourinho'nun sarılmasının ardından Arda Güler ile antrenman sahasında kısa süre özel olarak konuşması da dikkat çekti. İkilinin samimi görüntüleri binlerce beğeni ve yorum aldı. Mourinho ile Arda arasındaki bu anlar, Portekizli teknik adamın milli futbolcuyla kurduğu yakın iletişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

"BİRLİKTE SÜPER İKİLİ OLACAKLAR"

Görüntülerin ardından futbolseverlerden Arda Güler ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken yorumlar geldi. Bazı futbolseverler, "Birlikte süper ikili olacaklar", "Araları ne kadar iyi", "Helal olsun Arda, kendini sevdirmiş" şeklinde yorumlar yaptı. Mourinho'nun genç futbolcuların gelişimindeki rolüne dikkat çeken bazı kişiler ise "Mourinho, Arda'yı daha da büyük bir yıldız yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Arda düşmanları nerde la yoklar ortalıkta :))

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Arda Ülkemizin gururu ve iftiharıdır. Morinyo ile ilgili ne düşünüyorsun ?

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