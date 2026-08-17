Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan F.E., iki hafta sonra motosikletini yerinde bulamayınca jandarmaya başvurdu. JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.'yi yakaladı, motosiklet sahibine teslim edilecek.
- F.E. (28), 26 Temmuz 2026'da aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu'ndaki otobüs durağının arkasına bıraktı.
- Motosiklet 31 Temmuz'da çalındı; JASAT ekipleri hırsızlığı A.Y.'nin (44) gerçekleştirdiğini tespit etti.
- Şüpheli yakalanarak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi ve ele geçirilen motosiklet F.E.'ye teslim edilecek.
Tekirdağ- İstanbul Karayolu üzerinde aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan kadın, yaklaşık iki hafta sonra motosikletini almaya geldiğinde yerinde bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu. JASAT ekiplerinin çalışması sonucu motosikleti çalan şüpheli yakalandı.
MOTORU BIRAKIP HAFTALAR SONRA DÖNDÜ
Edinilen bilgilere göre, F.E. (28), 26 Temmuz 2026 tarihinde aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerindeki belediye otobüsü durağının arkasına bıraktı. 8 Ağustos 2026 tarihinde motosikletini almak için aynı bölgeye gelen F.E., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.
JASAT DEVREYE GİRDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları incelemelerde motosikletin 26 Temmuz tarihinde bırakıldığını ve 31 Temmuz tarihinde çalındığını tespit etti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını A.Y. (44) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.
MOTOSİKLETİNE KAVUŞACAK
JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ele geçirilen motosikletin müşteki F.E.'ye teslim edileceği öğrenildi.