Haberler

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan F.E., iki hafta sonra motosikletini yerinde bulamayınca jandarmaya başvurdu. JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.'yi yakaladı, motosiklet sahibine teslim edilecek.

  • F.E. (28), 26 Temmuz 2026'da aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu'ndaki otobüs durağının arkasına bıraktı.
  • Motosiklet 31 Temmuz'da çalındı; JASAT ekipleri hırsızlığı A.Y.'nin (44) gerçekleştirdiğini tespit etti.
  • Şüpheli yakalanarak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi ve ele geçirilen motosiklet F.E.'ye teslim edilecek.

Tekirdağ- İstanbul Karayolu üzerinde aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan kadın, yaklaşık iki hafta sonra motosikletini almaya geldiğinde yerinde bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu. JASAT ekiplerinin çalışması sonucu motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

MOTORU BIRAKIP HAFTALAR SONRA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, F.E. (28), 26 Temmuz 2026 tarihinde aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerindeki belediye otobüsü durağının arkasına bıraktı. 8 Ağustos 2026 tarihinde motosikletini almak için aynı bölgeye gelen F.E., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.

JASAT DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları incelemelerde motosikletin 26 Temmuz tarihinde bırakıldığını ve 31 Temmuz tarihinde çalındığını tespit etti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını A.Y. (44) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

MOTOSİKLETİNE KAVUŞACAK

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ele geçirilen motosikletin müşteki F.E.'ye teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?

Dilden dile dolaşan dedikoduyu Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEyup BAYDERE:

Haftatalardır malını orta da bırakmak ne demek. O da garip etraf hırsız doluyken gel çal demek gibi bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Bomba iddia: Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek