Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde
Fransa yangınlarla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkede tartışma yarattı. Paris Match'in kapağına taşınan fotoğraf, muhalif siyasetçilerin sert eleştirilerine neden olurken Macron'un “ülkenin yaşadığı krizden kopuk” olduğu suçlamaları yeniden gündeme geldi.
- Fransa'da orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un jet ski üzerindeki tatil fotoğrafları Paris Match dergisinin kapağında yayımlandı ve muhalefetin tepkisini çekti.
- Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Ekolojist milletvekili Alexis Corbière ve Komünist senatör Pierre Ouzoulias, Macron'un yangınlarla mücadele dönemindeki jet ski görüntülerini eleştirdi.
- Macron'un çevresi fotoğrafların başkanlık tarafından izin verilen bir çekim olmadığını belirtti.
Fransa'nın çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerindeki görüntülerinin yayımlanması ülkede tartışma yarattı. Paris Match dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraf, Macron'un muhaliflerinden sert tepki aldı.
ÜLKE ALEV ALEV
Fransa'da sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının etkili olduğu günlerde Macron'un Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon başkanlık konutunda tatil yaptığı ortaya çıktı.
Paris Match'in yayımladığı fotoğraflarda Macron, jet ski kullanırken görüntülendi. Dergi, Cumhurbaşkanı'nın tatilini spor ve çalışma programıyla birlikte sürdürdüğünü aktardı.
Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafının derginin kapağında yer alması ise özellikle muhalefetin tepkisini çekti.
MUHALEFET TEPKİLİ
Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Macron'un görüntülerini eleştirerek, ülkenin sıcak hava ve yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın jet ski üzerinde görülmesini “yanlış bir mesaj” olarak değerlendirdi.
Ekolojist milletvekili Alexis Corbière de fotoğrafı sert sözlerle eleştirirken, Macron'un jet ski üzerindeki görüntüsünün ülkedeki ekolojik ve sosyal krizle bağdaşmadığını savundu.
“İTFAİYE ARACINDA OLMALIYDI"
Komünist senatör Pierre Ouzoulias ise görüntüleri “uygunsuz” buldu. Ouzoulias, Fransa'da yangınların sürdüğü bir dönemde Macron'un jet ski yerine itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini savundu.
MACRON'UN EKİBİ: FOTOĞRAFLAR İZİNSİZ ÇEKİLDİ
Macron'un çevresinden ise fotoğrafların başkanlık tarafından özel olarak izin verilen bir çekim olmadığı belirtildi. Paris Match'in haberinde Cumhurbaşkanı'nın tatili sırasında telefon görüşmelerini sürdürdüğü, ayrıca koşu, boks ve diğer su sporlarıyla ilgilendiği aktarıldı.
Fotoğrafların yayımlanmasıyla birlikte Fransa'da tartışma büyürken, eleştirilerin odağında yangınlarla mücadele eden ülkenin Cumhurbaşkanı'nın tatil görüntülerinin zamanlaması yer aldı.