Haberler

Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır’da yaptığı açıklamalarda Süleymancılar grubuna yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Çiftçi, operasyonun doğrudan tepe kademeyi hedef aldığını vurgularken, yapının FETÖ’nün ByLock sistemine benzer gizli bir yazılım kullandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır’daki AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"HEDEF DİNDAR KESİM DEĞİL, ÖRGÜTÜN ÜST YÖNETİMİ 

Yapılan operasyonun geniş kitleleri kapsamadığını ve doğrudan yapının tepe kademesini hedef aldığını belirten Bakan Çiftçi, AK Parti hükümetleri döneminde dindar ve muhafazakar kesimlerin asla hedef alınmadığının altını çizdi. Çiftçi, samimi inanan vatandaşlar ile yapıyı kendi menfaatleri doğrultusunda bir çıkar örgütüne dönüştüren üst yönetimin birbirinden titizlikle ayrılması gerektiğini vurguladı.

FETÖ'NÜN BYLOCK'UNA BENZER GİZLİ HABERLEŞME AĞI: BLOOPER

Operasyonun teknik detaylarına da değinen İçişleri Bakanı, örgüt yönetiminin kendi aralarındaki iletişimi sağlamak adına "Blooper" isimli özel bir yazılım kullandığını açıkladı. Tıpkı FETÖ'nün ByLock uygulaması gibi gizli bir haberleşme ağı işlevi gören bu sisteme, ancak üç aşamalı güvenlik doğrulaması geçildikten sonra erişim sağlanabildiği tespit edildi.

MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI 

Bakan Çiftçi, yapının yurt dışı yapılanması ve geleceğe dönük adımları hakkında da dikkat çeken bilgiler sundu. Örgütün Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon avro maliyetle yeni bir genel merkez binası inşa ettirdiğini belirten Çiftçi, faaliyetlerin bu yeni merkeze kaydırılmasının planlandığını ifade etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

Netanyahu'dan küstah hamle! Seçim afişinde Erdoğan’ı hedef aldı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı

Akıbeti merak konusu olan Hamaney'den aylar sonra ilk görüntü
'Türkiye’yi satın alırım' sözleriyle gündeme gelmişti! PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Sadakatin vedası: Hakkınızı helal edin
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda