Haberler

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamlarından Nuri Alço, yıllardır herkesin bildiği ismiyle hafızalara kazındı. Ancak usta oyuncunun gerçek adının farklı olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın kötü karakterleriyle tanınan oyuncusu Nuri Alço, 1974 yılında keşfedilerek sinema dünyasına adım attı. İlk sinema deneyimini ise 1977 yapımı Ah Bu Ne Dünya filmiyle yaşadı.

Kariyeri boyunca özellikle kötü adamlara hayat veren Alço, canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına girdi.

Herkesin Nuri Alço olarak tanıdığı oyuncunun nüfus kaydındaki adı ise Nureddin İbrahimov. Sanat hayatına başladığında daha kısa ve akılda kalıcı bir isim kullanmayı tercih eden Alço, kariyerini “Nuri Alço” adıyla sürdürdü.

Yıllar içinde bu isimle tanınan usta oyuncu, Yeşilçam'daki rolleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi.

Kaynak: Haberler.com
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı