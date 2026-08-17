Haberler

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir zamanlar sahalarda fırtına gibi esen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmadaki performansı eleştiri konusu oldu. 59 dakikada yalnızca 34 kez topla buluşan milli futbolcuyu, yerine oyuna giren Greenwood 30 dakikada 53 topla buluşmayla geride bıraktı.

  • İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği maçında 59 dakika sahada kalıp 34 kez topla buluştu; 23 pas denemesinde %78,3 isabet, 3 ortadan 1 isabet, 2 şutta kaleyi bulamadı ve 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
  • İrfan Can'ın rakibini kaçırması, Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde kritik rol oynadı.
  • Yerine 59. dakikada giren Greenwood, yaklaşık 30 dakikada 53 kez topla buluşarak İrfan Can'ın 59 dakikadaki 34 topla buluşma sayısını geride bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de tercih etmesi ve ikinci yarıda da bir süre sahada tutması eleştirileri beraberinde getirdi.

Hücumda üretken ve etkili olması beklenen milli futbolcu, ilk yarıda beklentilerin uzağında kaldı. İrfan Can'ın ikinci yarıda da sahada kalmaya devam etmesi, İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini tartışmaya açtı.

İKİNCİ GOLDE RAKİBİNİ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin rakip kalede daha etkili olması gereken bölümde İrfan Can Kahveci beklenen katkıyı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun rakibini kaçırması, Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde kritik rol oynadı. İrfan Can'ın etkisiz performansına rağmen 59. dakikaya kadar sahada kalması, teknik heyetin tercihlerine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

59 DAKİKADA 34 KEZ TOPLA BULUŞTU

İrfan Can Kahveci'nin performansı istatistiklere de yansıdı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 59 dakikada yalnızca 34 kez topla buluştu. 23 pas denemesinde yüzde 78,3 isabet oranı yakalayan İrfan Can'ın yaptığı 3 ortanın yalnızca biri isabetli oldu. İki şut girişiminde de kaleyi bulamayan tecrübeli futbolcu, girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

GREENWOOD 30 DAKİKADA ONU GEÇTİ

İrfan Can Kahveci'nin yerine 59. dakikada Greenwood oyuna dahil oldu. Yaklaşık 30 dakika sahada kalan Greenwood, 53 kez topla buluşarak İrfan Can'ın 59 dakikada ulaştığı 34 topla buluşma sayısını geride bıraktı. Bu istatistik, İrfan Can Kahveci'nin Gençlerbirliği karşısındaki etkisiz performansının en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga

Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçek!

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Fenerbahçe'den bomba Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe'den bomba Lukaku kararı

Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor

Ezber bozan belediye başkanı! Merak edip makamına geliyorlar