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Antalya'da TIR Devrildi: Yola Dökülen Boya Araçları Mora Boyadı

Antalya'da TIR Devrildi: Yola Dökülen Boya Araçları Mora Boyadı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boya yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu yola dökülen boyalar, güzergahtan geçen araçların lastik, jant, plaka ve kaporta aksamlarının mora boyanmasına neden oldu. Sürücüler, araçlarını temizlemek için bir akaryakıt istasyonuna gelirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu yola dökülen boya, güzergahtan geçen araçların lastik, jant, plaka ile kaporta aksamlarının mora boyanmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Boya yüklü TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu boyalar çevreye saçıldı. Güzergahtan geçen bazı araçların alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaporta aksamları mora boyandı. Olayın ardından sürücüler araçlarını temizlemek için bir akaryakıt istasyonuna geldi. Mora boyanan araçlarını temizlemek için istasyona gelen çok sayıda sürücü, cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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