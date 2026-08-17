Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yoğun maç takvimi nedeniyle harekete geçti. Kulüplerin, Avrupa kupalarındaki play-off karşılaşmalarıyla Süper Lig maçları arasında kısa süre bulunması nedeniyle 2. haftadaki karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınmasını talep edeceği belirtildi. Üç kulübün erteleme başvurularının bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.

ÜÇ MAÇ İÇİN BAŞVURU

Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmalar için erteleme talebinde bulunacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanması planlanan karşılaşmalar şöyle:

Fenerbahçe - Konyaspor

Trabzonspor - RAMS Başakşehir

Alanyaspor - Beşiktaş

AVRUPA'DA PLAY-OFF MESAİSİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacak. Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa'daki play-off ilk maçlarını 20 Ağustos'ta oynayacak.

GÖZLER TFF'DE

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başvurularının ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek. Federasyonun talepleri kabul etmesi halinde üç karşılaşmanın yeni tarihlerini TFF belirleyecek.