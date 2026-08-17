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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
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Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Üç kulübün taleplerinin bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki play-off maçları ile Süper Lig maçları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle Süper Lig 2. hafta karşılaşmalarının ertelenmesi için bugün TFF'ye başvuracak.
  • Erteleme talepleri Fenerbahçe-Konyaspor, Trabzonspor-Başakşehir ve Alanyaspor-Beşiktaş maçları için yapılacak.
  • Fenerbahçe 18 Ağustos'ta Lyon ile, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 20 Ağustos'ta sırasıyla Ferencvaros ve Kauno Zalgiris ile Avrupa play-off ilk maçlarını oynayacak.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yoğun maç takvimi nedeniyle harekete geçti. Kulüplerin, Avrupa kupalarındaki play-off karşılaşmalarıyla Süper Lig maçları arasında kısa süre bulunması nedeniyle 2. haftadaki karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınmasını talep edeceği belirtildi. Üç kulübün erteleme başvurularının bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.

ÜÇ MAÇ İÇİN BAŞVURU

Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmalar için erteleme talebinde bulunacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanması planlanan karşılaşmalar şöyle:

  • Fenerbahçe - Konyaspor
  • Trabzonspor - RAMS Başakşehir
  • Alanyaspor - Beşiktaş

AVRUPA'DA PLAY-OFF MESAİSİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacak. Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa'daki play-off ilk maçlarını 20 Ağustos'ta oynayacak.

GÖZLER TFF'DE

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başvurularının ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek. Federasyonun talepleri kabul etmesi halinde üç karşılaşmanın yeni tarihlerini TFF belirleyecek.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

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