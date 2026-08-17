Eski Eşten 8 Bıçak Darbesi: Hayati Tehlikeyi Atlattı

Adana'da yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından evinde 8 yerinden bıçaklanarak yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Katırcı, eski eşine gereken cezanın verilmesini isteyerek, "Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı" dedi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif T., Ayşe Katırcı'nın evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, kadını 8 yerinden bıçakladı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Katırcı, 1 haftanın ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

"Gereken ceza neyse verilmesini ve hapisten hiç çıkmamasını istiyorum"

Olaya ilişkin konuşan Ayşe Katırcı, eski eşi ile on yıldır ayrı olduklarını ve bir türlü peşini bırakmadığını söyleyerek, "Sürekli tehdit ederek evimi basmaya başladı. Bir gün bana bunu yapacağını biliyordum. Sürekli şikayette bulundum ama sonunda bu olay başıma geldi. Şu an çok büyük acılar içindeyim. Gereken ceza neyse verilmesini ve hapisten hiç çıkmamasını istiyorum. Bunun gibilere af veya indirim asla indirim verilmemesini istiyorum" dedi.

"Ben bu cani yüzünden bu yatağa bağlandım"

Şahsın hapisten çıkıp yeniden öldürme girişiminde bulunmasından korktuğunu dile getiren Katırcı, "Psikolojim alt üst oldu. Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı. Ben bu cani yüzünden bu yatağa bağlandım. On gündür çekmediğim acı kalmadı ve acılarım devam ediyor. Gereken neyse cezasının çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı