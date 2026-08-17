Haberler

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Ecem Erkek, verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eski ve yeni görüntüsünü paylaşarak geçirdiği değişimi ortaya koydu.

Naime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek, son görünümüyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, kilo verme sürecinin ardından eski ve yeni halini yan yana paylaştı.

20 kilo verdiğini açıklayan Erkek'in geçirdiği değişim kısa sürede konuşulurken, oyuncunun yeni görünümü de dikkat çekti.

Daha önce kilo verme sürecinden bahseden Ecem Erkek, beslenmesine özen gösterdiğini ve spor yaptığını belirtmişti. Oyuncu, bu süreçte bazı özel yöntemlerden de yararlandığını ifade etmişti.

Bir dönem Ecem Erkek'in vücudun üç farklı bölgesindeki yağlanmaya yönelik uygulanan “Lipowaves Premier” yöntemini kullandığı da konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun son hali çok konuşuldu.

Kaynak: Haberler.com
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Kayseri'de dehşet: Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı

Otel odasında dehşet! Kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor

Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor
İrfan Can'ın eşinin 'Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz' paylaşımına yapılan yorum bomba

"Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Turistlerin yeni gözdesi o ilçemizde! Bavulunu kapan akın ediyor
Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

Emekli amiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Uçakta 'Türkiye’yi satın alırım' deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu
Ağustos ayında ilginç manzara: Kent bir anda beyaza büründü

Ağustos ayında ilginç manzara: Kent bir anda beyaza büründü