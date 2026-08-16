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Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla avlanmak için denize giren Uğur Savaş'ı arama çalışmaları beşinci gününde, sahil güvenlik koordinasyonunda AFAD ve jandarma ekipleriyle sürüyor. Bölgeye 3 boyutlu görüntüleme sistemi de sevk edildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, arama faaliyetlerinin Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, AFAD, Jandarma, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de profesyonel 3 boyutlu yer altı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bugün arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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