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Pitbull Saldırısı Kanlı Bitti: Köpek Sahibi 3 Yerinden Bıçaklandı

Pitbull Saldırısı Kanlı Bitti: Köpek Sahibi 3 Yerinden Bıçaklandı
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Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğin terrier cinsi köpeğe saldırması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Murat H., 'Köpeğini tut kontrol et' tepkisi üzerine tartıştığı İsmet Ramazan Ş.'yi 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan Ş. hastaneye kaldırılırken, Murat H. 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre İsmet Ramazan Ş.'nin (60) sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H.'nin (53) terrier cinsi köpeğine saldırdı. Murat H.'nin, 'Köpeğini tut kontrol et' diyerek tepki göstermesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan Murat H. tutuklandı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Ramazan Ş.'nin sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H.'nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Bunun üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'ye, 'Köpeğini tut kontrol et' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

PITBULL'UN SAHİBİ 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İddiaya göre Murat H., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan bıçakla İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TERRİER SAHİBİ TUTUKLANDI

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bacağından yaralanan İsmet Ramazan Ş.'nin kaldırımda oturarak beklediği anlar ve çevredeki panik yaşanan anlar görülüyor. Diğer yandan polis tarafından gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Murat H.'nin poliste daha önceden 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat H., eşiyle köpeklerini gezdirdiği sırada pitbull, terrier cinsi köpeğe saldırıyor. Ardından Murat H. köpeğini kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşların araya girmesine rağmen uzun süre köpeği bırakmayan pitbula Murat H. tekme atıyor. Ardından Murat H. ile pitbull sahibi arasında arbede yaşanıyor. Vatandaşların taraflara müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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