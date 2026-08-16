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Erzin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 14 Yaralı

Erzin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 14 Yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Soylu hayatını kaybetti, 14 işçi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpıştı kazada sürücü Mehmet Soylu hayatını kaybetti, 14 işçi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz Mahallesi'nde meydana geldi. Vardiya bitimi fabrikada işçilerini evlerine götürmek üzere yola çıkan Mehmet Soylu yönetimindeki 31 PBC 29 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ANK 45 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Mehmet Soylu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 14 işçi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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