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Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor

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Sakarya'nın Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu alışılmışın dışında bir belediye başkanı. Sarığı, cübbesi ve sakalıyla dikkat çeken Çoruhlu, "Merak edip ziyaret edenlerden takdir ve dua alıyorum." dedi.

  • Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partili Mehmet Murat Çoruhlu, 3 bin 857 oy ve yüzde 44.96'lık oy oranıyla, AK Parti adayı Ümit Bodur'u 50 oy farkla geçerek belediye başkanı seçildi.
  • Çoruhlu, belediyeyi 35 milyon liralık yıllık bütçeyle devraldıklarını ve 2027 yılında bu rakamı 400 milyon liraya çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
  • Mehmet Murat Çoruhlu, 1981'de Karapürçek'te doğdu, Sakarya Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun oldu ve 2004'ten beri müteahhitlik, fındık tüccarlığı ve kerestecilik yapıyor.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Yeniden Refah Partili Mehmet Murat Çoruhlu, sarığı, cübbesi ve sakalıyla alışılmışın dışında bir belediye başkanı profili çiziyor. Seçimlerde 3 bin 857 oy alarak yüzde 44.96’lık oy oranına ulaşan Çoruhlu, 3 bin 807 oyda kalan AK Parti adayı Ümit Bodur’u yalnızca 50 oy farkla geride bırakarak başkanlık yarışını kazanmayı başardı.

"MERAK EDİP ZİYARET EDENLERDEN DUA ALIYORUM"

Dış görünüşünün görevini yürütmesine herhangi bir engel teşkil etmediğini belirten Mehmet Murat Çoruhlu, Nefes'e açıklamalarda bulundu. Sarığı ve cübbesi nedeniyle kendisini merak eden vatandaşların belediyeye geldiğini ifade eden Çoruhlu, ziyaretçileri makamında samimiyetle ağırladığını dile getirdi. Çoruhlu, kendisini merak edip ziyaret edenlerden takdir ve dua aldığını, vatandaşları çay içip sohbet ederek uğurladıklarını vurguladı. Mali hedeflerine de değinen başkan, belediyeyi 35 milyon liralık yıllık bütçeyle devraldıklarını ve 2027 yılında bu rakamı 400 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

MEHMET MURAT ÇORUHLU KİMDİR?

1981 yılında Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Murat Çoruhlu, ilköğretim ve lise eğitimini Karapürçek Atatürk İlköğretim Okulu ile Karapürçek Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1998 ile 2004 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü'nde lisans eğitimi alan Çoruhlu, 2006 yılında Bilecik Merkez'de vatani görevini yerine getirdi. Üniversite mezuniyetinin ardından 2004 yılından bu yana müteahhitlik, fındık tüccarlığı ve kerestecilik gibi çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan Mehmet Murat Çoruhlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Başında ki sarığın ne işe yaradığını bilmediğinden adım gibi eminim.

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Haber YorumlarıDi:

Samimiyet budur

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

helal olsun.

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Haber Yorumlarıhalil ayva:

yani müslümanca yaşamak hizmete engel değildir önemli olan o makamın hakkını verip halka hizmet sunmak güzel ve hayırlı hizmetler etmek önemli olan.

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Haber Yorumlarısağdan muhalif:

Seçilmişte olsa memur kılık kıyafet saç sakal düzenine topyekün uyulması lazım.

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