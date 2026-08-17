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Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek Haber Videosunu İzle
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
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Ünlü Şarkıcı Merve Özbey, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında forması zorla çıkarttırılan 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı'ya ömür boyu forma desteği verecek. Özbey, bu kararı sosyal medya hesabından "Ömrün boyunca bütün formalarını ben alırım küçüğüm” notuyla bir paylaşım yaparak duyurdu.

Ankara'da oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı, tribünde Şenel Akdemir'in tepkisiyle karşılaştı.

Küçük çocuğun forması çıkarttırılırken polis, Göktuğ'u kucağına alarak güvenli alana götürdü. Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

MERVE ÖZBEY'DEN ÖMÜRLÜK DESTEK

Yaşananların ardından Merve Özbey de minik taraftara destek verdi. Ünlü şarkıcı, “Ömrün boyunca bütün formalarını ben alırım küçüğüm” notunu düşerek Göktuğ'un formalarını ömür boyu karşılayacağını açıkladı. Fenerbahçe de Göktuğ ve ailesini Olympique Lyon maçına davet etti.

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