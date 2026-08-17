Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ankara'da oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı, tribünde Şenel Akdemir'in tepkisiyle karşılaştı.

Küçük çocuğun forması çıkarttırılırken polis, Göktuğ'u kucağına alarak güvenli alana götürdü. Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

MERVE ÖZBEY'DEN ÖMÜRLÜK DESTEK

Yaşananların ardından Merve Özbey de minik taraftara destek verdi. Ünlü şarkıcı, “Ömrün boyunca bütün formalarını ben alırım küçüğüm” notunu düşerek Göktuğ'un formalarını ömür boyu karşılayacağını açıkladı. Fenerbahçe de Göktuğ ve ailesini Olympique Lyon maçına davet etti.