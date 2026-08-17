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Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor

Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor Haber Videosunu İzle
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
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Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, isim vermeden Süleymancılar'ın hedef alınmadığını belirterek, "Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez." dedi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından operasyonlarda temel ölçütün dini kimlik değil, suç teşkil eden fiiller olduğunu açıkladı.
  • Gürlek, dini duyguları istismar ederek haksız kazanç elde eden yapılara karşı devletin kayıtsız kalmadığını ve 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün bu kapsamda mücadele edilen örneklerden biri olduğunu belirtti.
  • Gürlek, suç odaklarına karşı yürütülen mücadelenin yanı sıra vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma güvencesinin de sürdüğünü ifade etti.

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun niteliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMLİĞE DEĞİL, SUÇA BAKILIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu mücadelenin kişilerin veya grupların kimliğine ya da büründükleri kisveye bakılmaksızın kararlılıkla yürütüldüğünün altını çizdi. Operasyonlardaki temel ölçütün dini bir kimlik olmadığını ifade eden Gürlek, inanç ve dini değerlerin hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemeyeceğini belirtti.

"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDENLERE KARŞI ADIMLAR ATILIYOR"

Vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden yapılara karşı devletin kayıtsız kalmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, suç oluşumlarıyla mücadelenin altını şu sözlerle çizdi:

"Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir."

İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Devletin hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadeledeki kararlılığına dikkat çeken Gürlek, bu kararlılığın yalnızca suç odaklarına karşı olduğunu hatırlattı. Bakan Gürlek, adli süreçler ve operasyonlar devam ederken, vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da devletin aynı hassasiyeti ve güvenceyi sürdürdüğünü ifade ederek kamuoyunu bilgilendirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Dinleri imanlari para, diyanet yetmixor mu, kapattim lüütfen hepsini

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Haber YorumlarıMehmet ışıklı:

Sayın bakanım amacınız ve hedefinizi millet biliyor Tepkiler üzerine bu şekide acıklamada bulunuyorsunız O medyayı çok güzel kullanıyorsunuz İnsanları yanıltmakta çok güzel taktik kullanılıyor Yazacakalrım şimdilik bu kadar

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Üzüldüğüm , cehaletin galebe çalması. Elinde ,avucundakini verir , aidiyet duygusunu tatmin eder , yokluktan kırılır ama ardından gittiğinin trilyonlarına bayılır. Anlamadım ,bu nasıl bir duygu

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