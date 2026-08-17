Haberler

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da bir oto galeriye plakasız motosikletle gelerek dehşet saçan 15 yaşındaki U.M.T.'nin, 29 yaşındaki Ensar Sever'in ölümüne yol açtığı kanlı saldırının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polisin tespitlerine göre, husumet nedeniyle saldırıyı gerçekleştiren çocuk yaştaki tetikçinin hedefi şaşırarak olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Sever'i yanlışlıkla katlettiği belirlendi.

  • İstanbul Eyüpsultan'da bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki U.M.T., hedefi karıştırarak olayla ilgisi olmayan 29 yaşındaki Ensar Sever'i öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.
  • Saldırgan U.M.T., olaydan 12 dakika sonra ruhsatsız silahıyla yakalandı ve 'kasten yaralama' ile 'yağma' suçlarından 3 ayrı sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi.
  • Soruşturma kapsamında 15 yaşındaki tetikçi dahil 4 şüpheli tutuklandı; saldırının taraflar arasındaki husumet nedeniyle planlandığı belirlendi.

İstanbul Eyüpsultan’da plakasız motosikletle bir oto galeriyi kurşun yağmuruna tutarak 29 yaşındaki Ensar Sever’in ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki tetikçi U.M.T. hakkındaki soruşturma derinleştirildi. Polisin titiz çalışması sonucu, silahlı saldırganın asıl hedefi tutturamayarak yanlış kişiyi katlettiği ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da 30 Temmuz günü meydana gelen kanlı saldırının arkasından organize bir hesaplaşma ve korkunç bir hata çıktı. Plakası sökülmüş bir motosikletle oto galerinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla içeriye kurşun yağdırdı.

CAN PAZARI YAŞANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Saldırıda galeri içerisinde bulunan Ensar Sever (29), Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki Ensar Sever, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇIŞI SADECE 12 DAKİKA SÜRDÜ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; olayın ardından kaçan çocuk yaştaki tetikçi, polis ekiplerinin takibi sonucu sadece 12 dakika sonra kıskıvrak yakalandı. Üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalanan U.M.T.’nin yapılan bilgi taramasında "kasten yaralama" ve "yağma" gibi ağır suçlardan 3 ayrı suç kaydı olduğu saptandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, KORKUNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Çalışmaları derinleştiren ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 15 yaşındaki U.M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasındaki son incelemelerde ise kan donduran bir detay gün yüzüne çıktı. Saldırının taraflar arasındaki bir husumet nedeniyle planlandığı, ancak 15 yaşındaki tetikçi U.M.T.'nin hedefi karıştırarak olayla hiç ilgisi olmayan 29 yaşındaki Ensar Sever'i yanlışlıkla vurduğu tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?

Dilden dile dolaşan dedikoduyu Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHsn:

mademki kısas yok en azından içeriden çıkarmayın..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus nisa:

suça sürüklenen çocuk dersiniz. Bu tarz olaylarda kasten öldürme olaylarında çetecilik haraç alma şantaj ve tehtit gibi suçlerda reşit yaşı 14 olarak kabul edilmelidir. Azmettirici ise ağırlaştırılmış müebbet olması lazım. Birde azmettirici ile saldırganların atlarına bulunan bütün mal varlıkları mağdurlara verilmesi lazım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Bomba iddia: Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek