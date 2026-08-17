Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 34. dakikasında Amedspor'dan Lumbardh Dellova, uzak mesafeden şansını denedi.

Dellova'nın vuruşunda top kaleden oldukça uzak şekilde auta doğru giderken Erzurumspor kalecisi Matija Orbanic'in reaksiyonu dikkat çekti.

AUTA GİDEN TOPA UÇTU

Topun kaleyi bulmayacağı açıkça görülmesine rağmen Orbanic, bir anda hamle yaparak topa doğru uçtu. Erzurumspor kalecisinin uzak ara auta giden şuta verdiği bu reaksiyon ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar kısa sürede binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

AMEDSPOR 3-0 KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmazken Amedspor ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdi. Dia Saba, 53 ve 62. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Gökhan Gül ise 70. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. Mücadeleyi Amedspor 3-0 kazanarak Süper Lig'e 3 puanla başladı.