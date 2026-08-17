Kayseri'de Dehşet: Kadın 5. Kattan Atıldı, Bıçaklandığı Ortaya Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5. kattan atılarak hayatını kaybeden genç kadının, düşmeden önce bıçaklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı attı. Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kadının aşağı düşmeden önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı