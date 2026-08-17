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Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi

Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi Haber Videosunu İzle
Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi
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Şarkıcı Sinan Akçıl, Mudanya'da bir mekanda sahne aldığı sırada Lvbel C5'e göndermede bulundu. Akçıl'ın sözleri dikkat çekti.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Mudanya'da bir mekanda sahne alırken yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Akçıl, son dönemde sahne performansıyla eleştirilen Lvbel C5'e gönderme yaptı.

Lvbel C5'in konserlerde playback kullanması ve sahnedeki performansı daha önce sık sık tartışılmıştı. Rapçinin playback eşliğinde sahnede dans etmesi, sosyal medyada da çeşitli yorumlara neden olmuştu.

Hatta bir konserinde ses sisteminde yaşanan sorun nedeniyle sahnede yalnızca 22 saniye kaldığı ve ardından konseri sonlandırdığı iddiası da konuşulmuştu. Bu olay, rapçinin sahne performansına yönelik eleştirileri beraberinde getirmişti.

Bu kez Sinan Akçıl, sahnede seyircilere seslenerek “Lvbel C5 gibi yapmayacağım, çıkıp böyle size söyletmeyeceğim. Ben söyleyeceğim, merak etmeyin.” ifadelerini kullandı. Akçıl'ın sözleri, Lvbel C5'in sahne tarzına gönderme olarak yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com
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