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Netanyahu, seçim afişinde Erdoğan’ı kullandı

Netanyahu, seçim afişinde Erdoğan’ı kullandı
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İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı da kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” ifadesine yer verildi.

İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı.

SEÇİM AFİŞİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFI KULLANILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un Tel Aviv’deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin de fotoğrafları kullanıldı.

“ONLAR NETANYAHU’NUN KAYBETMESİNİ İSTİYOR”

Afişte, “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin.” ifadesi yer aldı.

MUHALEFET ANKETLERDE ÖNDE

İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekiyor.

Öte yandan ülkede son olarak Maariv gazetesinin yayımladığı anket sonuçlarına göre, bugün bir erken seçim yapılması halinde muhalefet blokunun mecliste 60 sandalyeye ulaşacağı, Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon blokunun ise 50 sandalyede kalacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA
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