Haberler

İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu

İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu Haber Videosunu İzle
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Menderes Belediyesi’nde, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekilliği seçimlerinde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı aday çıkarması sonucu belediye AK Parti'ye geçti. Tekme ve tokatlı kavga çıkan seçimde 15 oy alan AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.

  • İzmir Menderes Belediyesi başkanvekilliği seçimini dördüncü turda 15 oyla AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
  • Seçim sürecinde CHP grubu geçersiz oyları protesto ederek salonu terk etti ve dördüncü tur öncesinde yumruklu kavga yaşandı.
  • Başkanvekilliği seçimi, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Başkan İlkay Çiçek'in ardından yapıldı.

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçimi büyük bir siyasi gerilime sahne oldu. CHP, AK Parti ve YENİ Parti'nin ayrı adaylarla girdiği yarışta, yaşanan krizlere, protestolara ve yumruklu kavgaya rağmen dördüncü turun sonunda AK Partili Asuman Şen belediye başkanvekili seçildi.

CHP VE YENİ PARTİ AYRI AYRI ADAY ÇIKARDI

Menderes Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği için dört isim yarıştı. AK Parti Asuman Şen'i, CHP Mehmet Ali Akar'ı, YENİ Parti ise Barış Gürsoy'u aday gösterdi. Ayrıca Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa Öztürk de yarışa katıldığını açıkladı.

Kritik oylama öncesi 28 üyeli meclisteki sandalye dağılımı şu şekildeydi:

  • Cumhur İttifakı: 11 üye
  • YENİ Parti: 10 üye
  • CHP: 5 üye
  • Bağımsız: 2 üye

OYLAMADA YAŞANANLAR

Oylama süreci, başlangıçta meclisteki yoğun kalabalığın yarattığı tartışmalar nedeniyle salonun boşaltılması ve oylamayı yalnızca siyasi parti yöneticileri ile meclis üyelerinin takip etmesine izin verilmesiyle başladı. Turlar ilerledikçe meclisteki tansiyon giderek yükseldi.

1. TUR: Asuman Şen (12), Barış Gürsoy (10), Mehmet Ali Akar (5), Mustafa Öztürk (1). Hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

2. TUR: Asuman Şen (10), Barış Gürsoy (9), Mehmet Ali Akar (5), Mustafa Öztürk (1). Sandıktan çıkan 3 oyun geçersiz sayılması meclisi karıştırdı.

3. TUR ÖNCESİ CHP BOYKOT ETTİ

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğündeki CHP grubu, geçersiz sayılan oyların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek karara sert tepki gösterdi. Protesto amacıyla meclis salonunu terk eden CHP'lilerin yokluğunda, seçimin kalan turlarına geçildi.

3. TUR: Sadece 23 oyun kullanıldığı üçüncü turda Asuman Şen 13, Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

DÖRDÜNCÜ TUR ÖNCESİ YUMRUKLU KAVGA

Seçimin en çok oy alan iki adayın yarışacağı dördüncü turuna geçilmeden hemen önce, meclis salonunda gerilim tırmandı ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavga yaşandı.

AK PARTİ ADAYI ASUMAN ŞEN KAZANDI

Olayların yatıştırılmasının ardından geçilen final oylamasında 28 meclis üyesi oy kullandı. Oylardan 1'i geçersiz sayılırken, 15 oy alan AK Parti adayı Asuman Şen, 12 oy alan YENİ Parti adayı Barış Gürsoy'u geride bırakarak Menderes Belediyesi'nin yeni başkanvekili koltuğuna oturdu.

NE OLMUŞTU?

Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partisi CHP tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş; ardından Çiçek, kamuoyuna partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFurkan inci:

kendi aralarında anlaşamayanlar ülke yönetecek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Kendi araları yok ki artık

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHÜSEYİN ERDOĞAN:

şaşırdık mı ? tabiki hayır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfaruk nador:

huoydaaaaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜSEYİN ERDOĞAN:

şaşırdık mı ? tabiki hayır .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor

Ezber bozan belediye başkanı! Merak edip makamına geliyorlar
Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse...

Günlerdir sokaktalar: Bu hafta ödenmezse...
Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi

Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?