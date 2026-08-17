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Sınırda sıkı denetim: 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sınırda sıkı denetim: 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Sınırda sıkı denetim: 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 810 kilogram esrar ele geçirdi. Araç ve uyuşturucuya el konulurken, soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

  • Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.
  • Uyuşturucu madde, ülkeden çıkış yapmak üzere gelen bir tırın yasal yükünün içine gizlenmiş halde bulundu ve tır aracına el konuldu.
  • Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

SINIRDA SIKI DENETİM

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi.

YÜZLERCE KİLO ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan tır cinsi araca da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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