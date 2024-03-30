Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

31 Mart Mahali İdareler Genel Seçimleri'nde siyasi liderlerinin nerede oy kullanacakları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da oyunu verecek.

Yerel seçim maratonu sona erdi. Vatandaş sandığa giderek oyunu kullanacak ve yaşadığı kenti yönetecek kişiyi, muhtarını ve meclis üyelerini seçecek. Aylardır propaganda yapan siyasi partilerin genel başkanlarının da oylarını kullanacağı okullar belli oldu.

Genel Başkanlar ve bazı adayların oy kullanacağı okullar ise şu şekilde;

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki seçimlerde de olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanacak. Özel'in daha sonra Ankara'ya gelerek seçimi CHP Genel Merkezi'nde takip etmesi bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'te Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Akşener seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinden takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oy verecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da Ayşe Atıl İlkokulu'nda ve Tuncer Bakırhan Ankara'da Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy kullanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da Çankaya Lisesi'nde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul'da Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oy verecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Ankara Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda işlemini gerçekleştirecek

ADAYLARIN OY KULLANACAĞI YERLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE okulu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay: Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu