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ABD'de son günlerde yaşanan teknik arızalar, hava ulaşımından bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda aksamalara neden oldu. Microsoft'un hizmetlerinde meydana gelen sorunlar, uçuşların durmasına yol açan arızalar ve NSA'nın iletişim ağındaki kesinti, ülkenin dijital altyapısının güvenliğine ilişkin tartışmaları artırdı. Bu gelişmelerin ardından 19 Kasım'da Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross'un görevinden ayrıldığı duyuruldu.

TRUMP'IN KARARI DESTEKLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, Trump'ın Cairncross'un görevden alınmasını desteklediğini söyledi. Aynı kaynak, kararın gerekçesi olarak Cairncross'un görev için yeterli siber güvenlik deneyimine sahip olmamasını gösterdi. Ancak görev değişikliğinin teknoloji kesintilerinden doğrudan kaynaklandığı resmi olarak açıklanmadı. Cairncross ise yaptığı açıklamada Trump yönetiminde görev yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

YENİ SİBER GÜVENLİK DİREKTÖRÜ KIRSTEN DAVIES OLDU

Cairncross'un yerine, ABD Savunma Bakanlığında Bilgi İşlem Direktörü olarak görev yapan Kirsten Davies atandı. Davies, Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörlüğü görevini geçici olarak yürütecek. Daha önce Siemens, Hewlett Packard Enterprise ve Barclays gibi büyük şirketlerde siber güvenlik alanında üst düzey görevler üstlenen Davies'in öncelikleri arasında kritik altyapının korunması ve dijital güvenliğin güçlendirilmesi bulunuyor.

UÇUŞLAR DURDU, BANKALARDA İŞLEMLER AKSADI

ABD'de son bir haftada yaşanan kesintiler Microsoft'un dijital hizmetlerini, JPMorgan Chase'in bankacılık işlemlerini ve hava trafik kontrol sistemlerini etkiledi. NSA'nın gizli iletişim ağında da geçici sorunlar yaşandı. Aksaklıklar nedeniyle ulaşım ve finans sektörlerinde ciddi aksamalar meydana gelirken Trump yönetiminin krizlere verdiği yanıt eleştirilerin hedefi oldu.

SİBER SALDIRI İDDİALARINA AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, farklı kurumlarda yaşanan kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğuna veya kötü niyetli bir saldırıdan kaynaklandığına ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı. Yetkililer, sorunların bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle ilişkili ayrı olaylar olduğunu belirtti. Böylece ülke genelindeki kesintilerin koordineli bir siber saldırının sonucu olduğu yönündeki değerlendirmeler doğrulanmadı.

YENİ İSMİN KALICI ATAMASI SENATO ONAYINA BAĞLI

Ağustos 2025'ten bu yana görev yapan Cairncross, federal kurumlar arasında siber güvenlik politikalarının koordinasyonundan sorumluydu. Davies'in görevi şimdilik geçici olacak. Ulusal Siber Direktörlük koltuğuna yapılacak kalıcı atamanın Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Beyaz Saray'daki değişiklik, ülkenin kritik teknolojik altyapısına ilişkin tartışmaların devam ettiği bir döneme denk geldi.

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