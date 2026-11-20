Galatasaray'da şok ayrılık! "Yıldız isim ben gidiyorum" dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen ve yeterince forma şansı bulamayan Kaan Ayhan'ın sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun Bundesliga ekibi Wolfsburg ile görüşmeler gerçekleştirdiği, Galatasaray yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
- Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almadığı belirtilen Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
- UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Kaan Ayhan'ın Bundesliga ekibi Wolfsburg ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
- Galatasaray yönetiminin Kaan Ayhan'ın ayrılığına olumlu yaklaştığı ve devre arasında gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi; 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun transferinde henüz resmi anlaşma açıklanmadı.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almadığı belirtilen Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Uefa Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen deneyimli futbolcunun, yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.
WOLFSBURG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI İDDİASI
Kaan Ayhan'ın yeni adresinin Almanya olabileceği belirtildi. Milli futbolcunun Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Daha önce Almanya'da futbol oynayan Kaan Ayhan'ın yeniden Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
GALATASARAY AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI
Sarı-kırmızılı yönetimin de Kaan Ayhan'ın ayrılığına olumlu yaklaştığı ifade edildi. Galatasaray'ın devre arasında kadroda değişikliğe gitmeyi planladığı ve deneyimli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan'ın transferi konusunda henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.