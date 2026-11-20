Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almadığı belirtilen Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Uefa Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen deneyimli futbolcunun, yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

WOLFSBURG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI İDDİASI

Kaan Ayhan'ın yeni adresinin Almanya olabileceği belirtildi. Milli futbolcunun Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Daha önce Almanya'da futbol oynayan Kaan Ayhan'ın yeniden Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Sarı-kırmızılı yönetimin de Kaan Ayhan'ın ayrılığına olumlu yaklaştığı ifade edildi. Galatasaray'ın devre arasında kadroda değişikliğe gitmeyi planladığı ve deneyimli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan'ın transferi konusunda henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi