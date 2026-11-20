Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ugochukwu ve Bitshiabu ile yolları ayırmak. Okan Buruk'un planlarında geri planda kalan Ugochukwu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada yalnızca 123 dakika forma giyebildi. Ancak Fransız orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesini erken sonlandırmak isteyen Galatasaray'ın önüne mali engel çıktı.

İngiliz ekibi Burnley'nin, Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesi karşılığında Galatasaray'dan 3 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Burnley'nin diğer seçeneğinin ise futbolcuya yeni bir kulüp bulunması olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 3 milyon euroluk fesih bedelini ödemeden ayrılığı gerçekleştirmek için çözüm arıyor.

BITSHIABU SADECE 21 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın ayrılmayı planladığı bir diğer isim El Chadaille Bitshiabu oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Fransız stoperin ocak ayında Leipzig'e geri gönderilmesi gündemde.