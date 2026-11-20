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Belçika'da düzenlenen kanser zirvesinde pestisit karşıtı protestocu, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Oliver Varhelyi'nin üzerine kül fırlatarak, "Bunlar, sizin pestisitleriniz yüzünden öldüreceğiniz insanların külleri" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlene kanser zirvesi pestisit karşıtlarının protestosuna sahne oldu. Zirvede konuşmak yapmak üzere kürsüye çıkan Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Oliver Varhelyi'ye protestocuların "kül" saldırısına uğradı. Seyircilerin arasında bulunan iki protestocu, Varhelyi'ye doğru ilerleyerek üzerine bir kabın içinde bulunan külleri fırlattı.

AB'nin pestisit düzenlemelerinde yapılması planlanan değişikliklere tepki olarak düzenlenen protestoda göstericilerden biri, "Bunlar, sizin pestisitleriniz yüzünden öldüreceğiniz insanların külleri" ifadelerini kullanırken, diğeri ise "Ben bir kanser hastasıyım; bu kapsamlı yasayı protesto ediyorum" dedi.

Göstericilerin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Varhelyi, "Ne biçim insanlarsınız siz? Dediğim gibi, günaydın, kanserden ölenlerin küllerini etrafa saçmaya cüret etmelerine biraz şaşırdım" dedi.

Dört gözaltı

Fransız aktivist grup Les Soulevements de la Terre, yayınladığı açıklamada protestonun dört kuruluş tarafından organize edildiğini ve eylem kapsamında dört kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı