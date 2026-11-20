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Türk müziğinin ve sinemasının ünlü isimlerinden Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uluslararası sanat dünyasındaki başarısıyla gururlandı. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen mimar ve tasarımcı Zehra Çilingiroğlu'nun eserleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sergilendi.

KIZININ BAŞARISINI GURURLA PAYLAŞTI

Mimarlık ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Zehra Çilingiroğlu, Leila Heller Gallery'nin davetiyle NOMAD Abu Dhabi etkinliğinde eserlerini sergileme fırsatı buldu.

Kızının uluslararası sanat dünyasında Türkiye'yi temsil etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Hülya Avşar, bu özel gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

"SADECE KIZIM OLDUĞU İÇİN DEĞİL"

Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece kızım olduğu için değil; bir Türk sanatçısı ve tasarımcısı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiği ve Leila Heller Gallery'ın davetiyle NOMAD Abu Dhabi’de eserlerini sergilediği için Zehra Çilingiroğlu ile büyük gurur duyuyorum.”