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Ünlü şarkıcı Murat Boz, İstanbul'da ekim ayında yaşanan sel felaketinde kendisini ve ekibini kurtaran dalgıç polisleri ziyaret etti. İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne giden Boz, zor anlarında yardımına koşan ekiplere teşekkür etti.

200'DEN FAZLA KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

14 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nı su basmıştı. Murat Boz ve Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 200'den fazla kişi stüdyoda mahsur kalmış, bölgeye ulaşan ekipler vatandaşları botlarla tahliye etmişti.

KAHRAMAN POLİSLERE VEFA ZİYARETİ

Yaşadığı korku dolu anları unutmayan Murat Boz, kendisini kurtaran dalgıç polislerle yeniden bir araya geldi. Ziyaret sırasında kurtarma ekibinin başında bulunan Ertaç Özcan'a ve görevli polislere teşekkür eden ünlü şarkıcı, ekiplerin gösterdiği fedakarlığı unutmayacağını belirtti.

Boz, kurtarma çalışmalarında görev alan polislerin kendi hayatlarını riske atarak başkalarının hayatını kurtarmaya çalıştığını vurguladı. Ünlü şarkıcı, teşekkür mesajını "İyi ki varsınız" sözleriyle tamamladı.